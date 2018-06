10 alimente pe care trebuie sa le eviţi înainte să faci sex

Se pare ca exista o lista intreaga de alimente antiafrodisiace, iar site-ul Womansday.com ne ofera un top 10 al alimentelor care... omoara pasiunea din dormitor.

1. Hot Dog

Stim ca e bun, tuturor place, insa toate grasimile saturate pe care un hot dog le contine ingreuneaza circulatia sangvina, ceea ce nu favorizeaza deloc sexul – nici erectia masculina, nici buna irigare vaginala. Mai bine un taco de peste. Omega 3 din peste imbunatateste circulatia sangelui.

2. Menta

O fi buna pentru o respiratie proaspata, dar testiculele nu sunt deloc iubitoare de menta, avand in vedere ca aceasta reduce nivelul de testosteron. Per total, menta aduce mai multe daune decat beneficii, atunci cand vine vorba de sex si trebuie evitata. Daca chiar depinzi de mentol, atunci opteaza pentru un ceai de menta.

3. Apa tonica

Daca ai planuit o noapte fierbinte nu-i deloc o idee buna ca la cina sa bei Gin&Tonic. De fapt, orice bautura acidulata trebuie evitata pentru ca baloneaza si produce gaze multe, ceea ce poate conduce catre situatii absolut jenante.

4. Cartofii prajiti

Ai de ales, practic, intre sex si cartofi prajiti. Daca decizi ca vrei sex, atunci renunta la cartofii prajiti, care influenteaza negativ nivelul testosteronului si ingreuneaza circulatia sangvina. In plus, cartofii baloneaza si te pot face sa te simti greoi – senzatie de nedorit atunci cand faci sex. Daca esti mare iubitor de cartofi, alege varianta celor copti in coaja.

