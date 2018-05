10 calitati pe care trebuie sa le aiba sufletul pereche

Pentru a distinge dintre cineva care este bun acum pentru tine vs cineva langa care vrei sa te trezesti a doua zi, foloseste lista urmatoare. Daca exista cineva in viata ta cu urmatoarele calitati nu-l lasa sa plece.



Te sprijina sa-ti urmezi pasiunile si iti sustine deciziile



El ar trebui sa fie cel mai mare fan al tau si sa te incurajeze sa urmaresti orice scop ti-ai propus indiferent de cum il va afecta pe el acest lucru.



Adauga valoare vietii tale



Nu este vorba despre bani aici. Partenerul at trebui sa aiba calitati care sa te inspire sa cresti, chiar daca inseamna ca este mai inteligent sau mai ambitios decat tine. (Asigura-te ca si tu ii intorci serviciul.)



Va puteti distra impreuna



Pana cand moartea va va desparti este o perioada incredibil de lunga care ar trebui umpluta cu momente amuzante. In acest timp nu ar trebui sa aiba o problema si sa distreze impreuna cu tine sau sa isi dezvaluie latura copilareasca fra nicio inhibitie.



Te adora



Chiar daca nu esti genul care are nevoie de validare, totusi partenerul ar trebui sa-ti arate cat de mult de iubeste si te adora fara insa sa te urce pe un piedestal.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.