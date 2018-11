10 intrebari interesante de pus la prima intalnire

Simti ca o iei razna daca mai trebuie sa raspunzi inca o data „care e culoarea ta preferata", „ce iti place sa faci in timpul liber" si sa te „descrii in trei cuvinte"? Schimba tactica si pune tu cateva intrebari mai interesante, la care nu s-ar astepta – asa vei putea descoperi cum e el in realitate. Cel putin, discutia n-o sa lancezeasca si nu va trebui sa te uiti pe furis la ceas sau sa te holbezi insistent in farfurie ori in ceasca de cafea. Daca n-ai inspiratie si nu vrei sa inventezi ceva pe moment, cei de la Handbag.com au pregatit pentru tine o lista cu 10 intrebari pe care sa le pui la prima intalnire. Nimic mai simplu!

1. La cine apelezi pentru sfaturi?



In loc sa-l intrebi despre relatia cu prietenii sai sau cu rudele, poti afla mai multe daca il vei intreba la cine apeleaza pentru sustinere morala. Acele persoane sunt cele in care are incredere!





2. Care este cel mai interesant fel de mancare pe care l-ai incercat?



Daca il vei intreba care este mancarea lui favorita, s-ar putea sa fie tentat sa-ti raspunda printr-un singur cuvant. In schimb, il poti intreba care a fost cea mai interesanta masa pe care a luat-o pana acum, in speranta ca va fi dispus sa se deschida si sa-ti ofere unele amanunte din viata lui privata: pe unde a calatorit, cine sunt prietenii sai si ce face in timpul liber.





3. Care e cea mai interesanta persoana pe care o cunosti?



Asa poti afla ce calitati apreciaza la oamenii din jurul lui, ce fel de persoane respecta (un amic traznit si non-conformist, un sef dedicat, un vecin saritor, un fost profesor cu har). Raspunsul lui iti va dezvalui multe detalii intime despre caracterul sau, fara ca tu sa pui intrebari indiscrete.



