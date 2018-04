10 lucruri pe care le spun barbatii si ce inseamna ele de fapt

1. „Momentan nu-mi doresc o relatie stabila"

Aici nu e loc de dubii: nu vrea sa complice lucrurile si cauta doar o aventura de o noapte. Mai clar nu avea cum sa-ti spuna. Daca te arati totusi interesata de el, va presupune ca si tu vrei doar o partida si nimic mai mult.



2. „Sunt aproape divortat"

Ce trebuie tu sa intelegi e ca: e nefericit in casnicie, dar nu are de gand sa-si lasa nevasta decat dupa ce a gasit deja pe altcineva.



3. „Esti o prietena foarte buna"

Niciun barbat nu vrea sa fie prieten cu o femeie de care este atras. Daca incepe sa-ti vorbeasca despre prietenia dintre voi inainte ca tu sa fi spus ceva in sensul asta, inseamna ca tine la tine, dar nu intr-un mod romantic. Mai bine accepta ca nu-l poti avea decat sa-ti faci sperante desarte!



4. „Economia e la pamant"

Oricat ar fi de adevarat asta, cand un barbat incepe sa dea vina pe economie inca de la primele intalniri, incearca de fapt sa-ti transmita mesajul ca nu are un loc de munca si ca nici nu e prea interesat sa-si gaseasca unul cat de curand.



