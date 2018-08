10 lucruri pe care să i le spui partenerului când relaţia nu merge

Iata 10 lucruri pe care i le-ai putea spune jumatatii tale cand relatia incepe sa scartie.

1. Ce vrei acum de la mine?

Membrii unui cuplu se afla intr-o disputa. Femeia vrea sa se certe. Sotul vrea sa faca pasul in spate. Ea incepe sa arunce vorbe grele in speranta ca el va reactiona la ele in timp ce barbatul increaca sa nu scoata niciun cuvant. Bineinteles, rolurile se pot schimba.

Insa daca iti intrebi jumatatea ce vrea de la tine ii transmiti subtil ca doresti sa va conectati, nu sa cedezi sau sa eviti. Asa va calmati amandoi ceea ce ofera oportunitatea de a avea o discutie civilizata si sa descoperiti impreuna o solutie la problema cu care va confruntati.

2. Cum te pot ajuta?

Raspunsul poate fi un simplu: „te rog, asculta-ma", dupa ce jumatatea ta a avut o zi extrem de dificila sau „maseaza-mi putin spatele". In acest fel, partenerul/a are posibilitatea de a se elibera intr-un mod pe care el/ea il considera potrivit.

Punand aceasta intrebare ii transmiti jumatatii tale ca iti pasa de ea in ciuda faptului ca lucrurile nu merg prea bine intre voi.

3. Imi pare rau

Spune exact de ce iti pare rau si ce vei schimba data viitoare. Stii ca ai gresit, insa vrei sa iti indrepti greseala. Procedand asa nu lasi tensiunea sa se acumuleze, in plus, spunand ca vei face altfel data viitoare lucrurile pot intra pe fagasul lor normal.

Exemplu: „Imi pare rau pentru ca nu am aruncat gunoiul aseara, iubito. Inteleg ca va mirosi urat in bucatarie din cauza ca am fost uitut, insa nu se va mai intampla a doua oara".

