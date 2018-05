10 lucruri pe care să le faci dacă vrei o nevastă fericită

Ce le spune el tinerilor? Ca o sotie n-ar trebui sa aiba nici cea mai mica indoiala ca este iubita.

Iata 10 reguli pentru ca relatia ta de cuplu sa fie una fericita.

Implica-te in treburile gospodaresti

Spre exemplu ai putea spala vasele, iar sotia ta va fi extrem de fericita. De asemenea, ii poti da o mana de ajutor cu rufele sau atunci cand face patul. In acest fel ii demonstrezi ca iti pasa de cum se simte ea si te transformarea casei intr-un adevarat camin.

Concentreaza-te mai intai pe nevoile ei

Intreab-o pe ea ce doreste sa manance la cina in loc sa sugerezi ce ai prefera tu. Sau atunci cand alergati impreuna las-o pe ea sa dicteze ritmul. Ea prima si mai apoi tu. Asta nu inseamna ca tu nu contezi, ci doar ca tu ii respecti nevoile.

Ascult-o fara sa vii tu cu solutii

Cand doreste sa iti spuna ceva, ia un scaun si ascult-o. Pune-i intrebari care s-o faca sa intre mai adanc in gandurile si emotiile ei. Nu incerca sa ii oferi solutii daca nu iti cere ea asta. Adesea, femeile nu au nevoie decat de cineva cu care sa discute despre sentimentele lor, in vreme ce barbatii simt ca trebuie sa vina imediat cu o solutie. Uneori, insa, nu asta isi doreste jumatatea ta. Doar asculta. Iti vei da seama pe parcurs de ce vrea de la tine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.