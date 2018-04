10 metode SIMPLE sa-ti restartezi creierul. Ce sa faci cand esti la birou sau in masina

Oamenii de stiinta spun ca creierul e gata sa-si piarda concentrarea si sa... rataceasca in orice clipa, profitand de orice ocazie. Dovezile arata ca zonele din creier responsabile cu "gandurile nelegate de indeplinirea sarcinilor" (visatul cu ochii deschisi, pierdutul in ganduri) sunt aproape permanent active cand creierul e in repaos sau indeplineste o sarcina care nu necesita concentrare. Din fericire, expertii spun ca e posibil sa canalizezi toata acea energie intelectuala, sa filtrezi tot ce-ti distrage atentia si sa poti indeplini orice sarcina imbunatatindu-ti capacitatea de concentrare. Iata 10 metode prin care sa iti recapeti acuitatea intelectuala cand simti ca mintea incepe sa isi piarda concentrarea in momente cand ai nevoie de ea.

La munca



Daca nu iubesti cu pasiune tot ce are legatura cu munca ta, e firesc sa mai cazi in visare din cand in cand. Un studiu facut pe 124 de oameni a aratat ca visau cu ochii deschisi cam 30% din timp, chiar si pe parcursul indeplinirii unor sarcini importante, ceea ce ducea la multe ore de productivitate pierdute. Plictiseala, oboseala si stresul sunt factori care-ti indeamna mintea sa rataceasca aiurea. Si, cu toate ca femeile cad in visare la fel de mult ca si barbatii, ele tind sa se ingrijoreze si sa devina nelinistite cand au asemenea episoade de pierdere a concentrarii. Nu e cazul sa-ti faci probleme: de multe ori cand aluneci in ganduri nelegate de ce faci e doar modul creierului de a-si lua o pauza necesara, chiar daca uneori momentele nu pica prea bine. Iata ce poti sa faci:

Organizeaza-te



Daca ai mai multe lucruri de facut, hotaraste-te de care te apuci mai intai si indeparteaza oricare alte proiecte de pe birou sau de pe ecranul calculatorului. Scapa de memo-uri, mailuri si orice alte lucruri care-ti amintesc ca esti in urma cu munca.



Nu-ti impodobi si personaliza excesiv biroul. Chiar si fotografiile de familie pot fi un pretext ca sa-ti zboare mintea spre alte lucruri, deoarece aceia sunt oamenii pentru care iti faci cele mai multe griji.

Participa



Daca visezi cu ochii deschisi in timpul sedintelor, provoaca-te singur gandindu-te la intrebari pe care sa le pui si alaturandu-te in mod activ discutiei.

Schimba decorul



Cand simti ca incepi sa-ti pierzi concentrarea, ridica-te de la birou si fa o plimbare pe-afara sau pana la sala de mese, ca sa dai o pauza creierului. In acest fel, mintea ta va asocia biroul doar cu munca, nu cu alunecatul in visare. Specialistii spun ca daca nu luam pauze in mod regulat, mai ales atunci cand nu suntem innebuniti dupa jobul nostru, creierul nostru va lua pauze din proprie initiativa.



