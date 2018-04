10 motive pentru care ar trebui să bei o bere

In comparatie cu vinul, o alta bautura alcoolica care este recomandata, in cantitati moderate, pentru beneficiile sale, berea are un continut mai mare de vitamina B si de proteine, avand aceeasi cantitate de antioxidanti.

Un alt avantaj al berii este ca e bogata in minerale care au un efect pozitiv asupra proceselor metabolice.

Berea este benefica pentru sanatate.

Iata 10 motive pentru care e indicat sa bei o bere, din cand in cand!

Scade colesterolul

Datorita continutului ridicat de fibre, berea scade nivelul de colesterol LDL din sange.

Intareste oasele

Berea are un continut ridicat de siliciu, despre care se stie ca mareste densitatea la nivel osos. Oamenii de stiinta de la Universitatea Tufts din Massachusetts au descoperit ca unul, maximum doua pahare de bere consumate pe zi scad considerabil riscul fracturilor.

Previne infarctul

Consumul de bere scade riscul de infarct. Spre deosebire de persoanele care nu beau bere, consumatorii ocazionali de bere in cantitati moderate au sanse cu 40-60% mai mici sa faca infarct.

Un studiu realizat in cadrul Universitatii de Stat din Pennsylvania, realizat pe un numar impresionant de 80.000 adulti, a confirmat faptul ca berea scade riscul de infarct, dar si al aparitiei altor boli cardiovasculare.

Imbuntatateste memoria

Studiile au confirmat efectele pozitive pe care le are berea asupra memoriei, asa ca cei care consuma in cantitati moderate bere au sanse mai mici sa sufere de o forma de dementa sau sa dezvolte Alzheimer.

Benefica pentru piele

Specialistii sustin ca berea contine anumite vitamine care favorizeaza regenerarea pielii, dar o fac si mai catifelata.

Favorizeaza eliminarea pietrelor la rinichi

Persoanele care au pietre la rinichi pot grabi eliminarea pietrelor cu ajutorul berii. Specialistii sustin ca berea este benefica insa si in preventia pietrelor la rinichi, scazand riscul aparitiei acestora cu 40%.

In cadrul unui studiu, cercatatorii finlandezi de la Institutul pentru Sanatate Publica din Helsinki au descoperit ca atat apa, cat si alcoolul care se regasesc in bere dilueaza urina, reducand astfel riscul formarii pietrelor la rinichi. Mai mult decat atat, alcoolul stimuleaza eliminarea calciului din urina, despre care se stie ca are un aport important in aparitia litiazei renale.

Este bogata in vitamine

Berea este sursa importanta de vitamine, avand un continut ridicat de vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6 si vitamina B12.

Trateaza insomnia

Acidul nicotinic, adica vitamina PP, dar si lactoflavina din bere, asigura un somn odihnitor.

Previne formarea cheagurilor de sange

Specialistii confirma faptul ca berea consumata in cantitati moderate previne formarea cheagurilor de sange.

Elimina stresul

Ingredientele din bere au efecte benefice asupra stresului si anxietatii.

Cantitatile de alcool permise zilnic

Consumat in cantitati mari, alcoolul devine periculos pentru sanatatea fizica, dar si pentru cea psihica. Pentru a te bucura de gustul, dar si de beneficiile bauturilor alcoolice fara sa iti pui propria sanatate in pericol trebuie sa te incadrezi in limitele admise. Specialistii sustin ca trebuie sa ne limitam la 14 unitati de alcool pe saptamana. Pentru a iti face o idee, mai jos regasesti o lista a bauturilor alcoolice, cu unitatile de alcool aferente.

1 pahar de vin de 125 ml, 14% alcool are 1,8 unitati de alcool.

1 sticla de vin de 750 ml, 14% alcool are 10,5 unitati de alcool.

1 halba de bere, 2,8% alcool are 1,6 unitati de alcool.

1 halba de bere, 4,8% alcool, are 2,7 unitati de alcool.

1 sticla de cidru de 330 ml, 4% alcool are 1,3 unitati de alcool.

1 shot de 25 ml de vodca, 40% alcool are o unitate de alcool.