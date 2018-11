10 obiceiuri care te vor face o persoană mai calmă

Intr-o perioada plina de evenimente in care stresul a devenit se intalneste mai des decat nisipul in desert cei mai multi dintre oameni sunt mereu pe fuga. Exista insa si persoane calme. Ii recunosti dintr-o singura privire: modul linistit in care se comporta indiferent de graba din jurul lor, faptul ca nu se grabesc niciodata si increderea pe care o degaja in orice situatie.