10 părţi ale corpului care spun multe despre ea. Femeile care clipesc mai des de 15 ori pe minut...

1. Pupilele

Atunci cand se simte excitata in preajma ta, pupilele ei se dilata. Si nu e vorba neaparat de excitatie sexuala, ci si de pura placere de a te avea prin preajma. Inclusiv o conversatie cu tine o poate stimula, iar asta se poate regasi in pupilele ei. Creierul ii va transmite semnale in consecinta, si astfel ea va dori sa vada mai mult din ceea ce ii face placere: de aici pupilele dilatate.

2. Genele

Incearca sa fii atent la cat de des clipeste. Femeile care clipesc mai des de 15 ori pe minut, probabil ca iau anticonceptionale. Conform studiilor realizate de specialistii in domeniu, femeile care iau pilula contraceptiva clipesc de doua ori mai des decat celelelate).

3. Creierul

Femeile si barbatii reactioneaza diferit la stimuli. In timp ce barbatii, cand consuma alcool, devin dezinhibati, femeile se comporta ca si cand ar fi sedate. In loc sa-i dai de baut mai mult, mai bine invit-o la dans. Creierul ii va transnmite semnale in conformitate cu tempo-ul muzicii si vei avea surprize placute.

4. Abdomenul

Vrei sa stii daca e un moment bun pentru a aborda un subiect delicat? Respiratiile adanci, care la fiecare inhalare ridica si abdomenul, indica un nivel de stres ridicat. Dimpotriva, daca abdomenul si pieptul se relaxeaza si coboara cu fiecare inahlare, inseamna ca e relaxata.

