10 ponturi pentru a ţine departe transpiraţia

Iata 10 ponturi pentru ca transpiratia sa nu strice reputatia.

Faceti dusuri reci

Chiar daca acest lucru nu va este taman pe plac, evitati baile fierbinti. Dupa ce v-ati spalat cu sapun si v-ati clatit cu apa din abundenta, uscati-va cu un prosop. Se elimina astfel bacteriile care se aduna in zonele calde si umede ale corpului si care duc la mirosul neplacut.

Folositi antiperspirante

Deodorantele doar mascheaza mirosul cauzat de transpiratie, nu o previne. Cand alegeti un model de spray asigurati-va ca pe eticheta scrie antiperspirant.

Utilizati bicarbonat de sodiu

Pudra de bicarconat impiedica dezvoltarea bacteriilor, fiind astfel un foarte util agent natural impotriva mirosurilor urate. O puteti aplica pe stick-ul antiperspirant sau pe bila roll-on-ului. Puteti adauga putin bicarbonat si in masina de spalat pentru a scoate mirosul de transpiratie imbibat in haine. De asemenea, o puteti presara in incaltari. Nu numai ca se va impiedica dezvoltarea bacteriilor in pantofi, dar puteti scapa si de mirosurile neplacute.

Purtati haine din fibre naturale

Transpiratia este accentuata de obiectele vestimentare care nu lasa pielea sa respire. Este recomandata evitarea hainelor din materiale sintetice si optarea pentru fibrele naturale: in, bumbac. De asemenea, hainele inchise la culoare atrag si mai tare caldura, drept pentru care imbracati-va in culori deschise.

