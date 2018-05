10 schimbari INCREDIBILE de facut la 30 ani ca sa nu plangi la 50 ani

Iata 10 schimbari incredibile de facut la 30 de ani, ca sa nu plangi la 50. Sfaturile sunt venite de la oameni care au trecut prin aceste experiente.



Mergi la culcare si trezeste-te la aceeasi ora



Nu te baza pe faptul ca vei "recupera" in weekend. Mergi la culcare in fiecare zi la aceeasi ora si trezeste-te in fiecare zi la aceeasi ora. In acest fel, corpul tau se va obisnui cu ciclul zi-noapte si nu vei rata evenimente importante din cauza ca dormi prea mult.



Economiseste



Cand implinesti 30 de ani ar trebui sa te gandesti putin si la rezervele financiare. Viata iti poate face surprize si este bine sa fii pregatit. Stii vorba din batrani: Bani albi pentru zile negre?!



Mergi la doctor



Nu multa lume se gandeste la sanatate cand are 30 de ani. Insa acesta ar trebui sa fie un punct de plecare, mai ales daca ai o viata sedentara, un job stresant si obiceiuri nesanatoase. Fa-ti analizele regulat, multe boli se dezvolta fara sa ai macar un simptom.



