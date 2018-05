10 secrete pentru ca rutina să nu ucidă pasiunea

O lege economica spune ca trebuie sa renunti la un job in momentul in care mai putin de 50% din timp inveti si peste jumatate il petreci facand munca de rutina. La fel se intampla si in casnicie: rutina este moartea pasiunii. Intotdeauna trebuie sa existe putin mister intr-o relatie si este nevoie sa va amintiti motivele pentru care la inceput nu va puteati petrece mai mult de cateva secunde fara sa va atingeti: uneori chiar si o simpla tinere de mana era de ajuns.