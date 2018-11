10 semne ca te înşală iubita. Atenţie mare la cel de-al doilea semn, nu dă greş niciodată!

Iata 10 semne care iti vor dezvalui daca partenera ta a calcat stramb sau este pe cale sa o faca.

1. Te acuza pe tine ca o inseli

Desi nu ti-ai schimbat in nici un fel comportamentul si o tratezi cu acelasi respect ca de obicei, iubita ta a inceput sa te acuze ca o inseli. Fii cu bagare de seama pentru ca acesta ar putea fi primul semn ca ea are o aventura si incearca sa-ti distraga atentia de la adevarata problema: faptul ca ea te-a inselat. In acelasi timp trebuie sa stii ca daca o reprezentanta a sexului frumos a aflat de aventurile partenerului va incerca sa raspunda cu aceeasi moneda. Poate nu va renunta la casnicie insa va dori sa egaleze scorul.

2. Se aranjeaza zeci de minute inainte de a iesi din casa

Daca pana acum nu-i trebuiau decat cateva momente inainte de a pasi pe usa si brusc numarul minutelor petrecut in fata oglinzii a crescut vertiginos este clar ca trebuie sa te ingrijorezi. Motivul care sta la baza acestei schimbari este unul simplu: vrea sa impresioneze pe cineva. Poate ca nu te-a inselat inca, dar primii pasi au fost deja facuti in aceasta directie.

3. Iti spune ca are nevoie de o pauza

Exista cupluri care foloseste despartirile scurte ca pe o modalitate de a-si salva relatia, insa decizia trebuie luata in comun avand ca finalitate ramanerea impreuna pe termen lung. In cazul in care femeia incepe sa spuna ca are nevoie de o perioada in care sa fie singura, fara a veni cu o explicatie solida ar putea fi interpretata ca o incercare de a petrece timpul cu noul iubit.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.