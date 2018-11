10 semne ca vrea să te înşele

1. Agata femei pe strada sau in cluburi si le cere numarul de telefon

Vrea, probabil, sa afle cat de atragator mai este si cat de bine ii mai merg replicile de agatat. Sansele sa ii pice in mreje mai multe femei sunt destul de mari si asta pentru ca, acum, este mai sigur pe el si, in plus, are siguranta caminului la care se poate intoarce oricand.

2. Ii sar tot timpul in ochi reclamele la firmele de escorte sau isi face cont pe site-uri de adulti

Vrea, probabil, sa cunoasca femei pentru distractie fara alte obligatii.

3. Cauta excitare in alta parte

Frecventeaza, probabil, cluburi de striptease sau urmareste filme porno. Motivul ar putea fi ca partenera de viata nu-l mai excita ca odinioara si are nevoie de alte stimulente. Iar cand, totusi, face sex, sare rapid peste preludiu si termina si mai repede, ca si cand ar vrea sa scape.

4. Da de inteles ca e de acord cu adulterul

In discutiile pe care le poarta incepe sa dea semne ca nu mai e chiar atat de strict in privinta adulterului si ca nici ea n-ar avea motive sa faca o scena daca-l prinde cu altcineva. Ba chiar o partida in trei ar merita incercata pentru condimentarea relatiei. In plus, monogamia e o conceptie invechita.

