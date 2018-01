10 semne care arată că este sufletul tău pereche

Orice om in poate intalni sufletul pereche, insa nu toata lumea este deschisa/pregatita sa primeasca acest cadou imens. Uneori, din cauza stresului, a muncii in exces, a stilului negativ de viata, a gandurilor negative etc, pur si simplu nu esti receptiv, iar sufletul tau pereche iti trece prin fata ochilor fara sa fii constient de acest lucru.

Tocmai de aceea, este important sa identifici semnele care iti dezvaluie ca esti in prezenta sufletului tau pereche. Aparitia sufletului pereche este, intotdeauna, invaluita in mister si tocmai de aceea, rareori, poate fi prezisa. Prin urmare, fii atent la aceste semne care iti indica faptul ca viata ta este pe cale sa se schimbe.

„Iubitii nu se intalnesc, in cele din urma, undeva. Se afla unul in sufletul celuilalt in tot acest timp" – Rumi

Nu esti mereu receptiv la aparitia sufletului pereche in viata ta. Ai putea fi ranit, amarat, obosit si plin de deziluzii astfel incat sa-ti scape momentul.

Insa indiferent de starea fizica si emotionala in care te afli este, intotdeauna, benefic sa fii constient de oamenii care se afla in viata ta sau pe care ii intalnesti.

Iata, asadar, 10 semne care arata ca este sufletul tau pereche.

Ai un ciudat sentiment de „recunoastere" cand intalnesti acea persoana

Te incearca o senzatie de déjà vu, ca o cunosti deja, ca „sunteti meniti" sa fiti impreuna.

Ai sentimentul ca va juca un rol foarte important in propria ta dezvoltare

Insa nu stii cum, cand si de ce se va intampla asta.

Intre voi se stabileste rapid o conexiune

Iar acest lucru este revigorant si socant in acelasi timp.

Simti ca si cum ai gasit „o casa"

Sau un loc sigur alaturi de o persoana.

