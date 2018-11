10 utilizari neobisnuite pentru orez

Iata numai cateva exemple de utilizari neobisnuite pentru orez.

1. Previne intarirea sarii



Daca locuiesti intr-o zona cu umiditate mare, pentru a preveni lipirea si intarirea sarii in borcan, pune cateva boabe de orez. Ele vor absorbi umiditatea si astfel sarea nu se va mai intari.

2. Usuca electronicele



Nu e om care sa nu fi scapat macar o data telefonul sau telecomanda in apa. Circuitele sensibile ale acestora vor fi afectate de apa, iar pentru a preveni aceste neplaceri, desfa dispozitivele, scoate bateriile si pune-le intr-un recipient cu orez. Lasa-le acolo cateva ore sau chiar peste noapte, iar orezul va absorbi excesul de apa.

3. Comprese calde



Orezul absoarbe caldura, iar daca ai nevoie de o compresa calda, foloseste o manusa sau o soseta de bumbac, umple-o cu orez si tine-o la microunde nu mai mult de 30 de secunde. Apoi aplic-o unde ai nevoie: gat, ceafa, genunchi, spate, umeri etc. Orezul ia forma locului pe care il asezi si, in plus, incalzit, miroase foarte frumos.

4. Curata



Daca vrei sa cureti vesela de plastic din bucatarie, acopera cu boabe de orez fundul recipientului, aproximativ 1 cm de orez, apoi toarna deasupra 4 cm de apa. Pune-i capacul si agita recipientul. Boabele de orez vor freca interiorul vasului si vor indeparta toata murdaria. Acelasi lucru il poti face si cu borcanele pentru condimente sau cafea.



De asemenea, daca ai vase cu o forma neobisnuita in care nu poti introduce mana sau alt obiect de curatat, boabele de orez iti vin in ajutor. Pune doua linguri de orez in recipient, apoi toarna apa calda si lasa-l 15 minute. Apoi agita vasul ca boabele de orez sa curete interiorul recipientului. Clateste.



