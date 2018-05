100 de mesaje de dragoste. Mesaje de iubire pentru EL si pentru EA. Inspira-te!

Mesaje de dragoste pentru EL



Cel mai minunat lucru din lume este sa privesti pe cineva la care tii cu adevarat si sa stii ca simte acelasi lucru pentru tine. Te iubesc!



Tu esti visul meu...unicul meu vis...as vrea sa te atrag in valtoarea pasiunii sa te strang asa de tare incat TU si EU sa devenim un singur suflet.



Te port in minte si in suflet. Te simt in aerul pe care il respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc.



Sa iubesti inseamna sa traiesti prin celalalt, sa simti nevoia de a-i povesti, de a-i cere un sfat, de a-i darui. Sa iubesti inseamna sa te completezi prin celalalt.



Cand te vad inima mea imi bate tare si nu mai pot sa respir. Te iubesc si atunci cand te vad inima mea sare la tine in piept. Inima numai pe tine te vrea si nu pe altcineva.



Am doi ochi care vor sa te vada, am doua maini ce vor sa te imbratiseze, am doua buze ce vor sa te sarute, dar am o singura inima ce bate numai pentru tine!



Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur si simplu.



