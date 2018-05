11.000 de suporteri şi sute de mii de telespectatori aşteaptă spectacolul "Uniţi pentru Mihai"

Cei 11.000 de oameni care vor umple stadionul din Oradea şi telespectatorii Digi Sport vor avea ocazia să-i revadă, printre alţii, pe Gheorghe Hagi, Gică Popescu, Belodedici, Răducioiu, Dorinel Munteanu, Contra, Mutu, Ovidiu Hoban, Keşeru, George Puşcaş, Rădoi, Lovin, Dănciulescu, Petre Marin, Nicolae Dică, Opriţa, Nicoliţă, Boştină, Goian, Ogăraru etc.

Printre invitaţii speciali se află Dries Mertens, vedeta lui Napoli şi unul dintre internaţionalii belgieni care vor juca la CM din Rusia. La momentul accidentului lui Mihai, suferit la un antrenament al echipei Utrecht, Dries juca şi el la aceeaşi formaţie. De atunci a rămas extrem de apropiat de român, pe care l-a vizitat în România şi în SUA, unde Neşu s-a aflat la tratament.

Vezi mai jos comunicatul organizatorilor, din care afli tot ce trebuie să ştii despre acţiunea de sâmbătă, 26 mai:

Pe data de 26.05.2018, la Oradea, are loc evenimentul fotbalistic caritabil „Uniti pentru Mihai", pe Stadionul Iuliu Bodola.

Publicul este asteptat la sesiunea de autografe sustinuta in parcarea din strada Cantacuzino de reprezentanti ai celor 3 echipe: „UEFAntasticii", „Nationala României " si Prietenii Mihai Nesu" ce va incepe in jurul orelor 14.15 si se va incheia exact la 15.30.

Meciul incepe la orele 16.00 cu prezentarea echipelor si doua momente surpriza dedicate atat lui Mihai Nesu cat si dumneavoastra, spectatorilor!

Recomandam fiecarui suporter in parte accesul rapid in stadion dupa obtinerea autografelor si materialelor promotionale dorite, pentru a evita supra-aglomerarea in zona.

Categorii de bilete ramase: 25 de lei (peluze), 30 de lei (colțuri-zona aflată în imediata vecinătate a tribunei I), 45 de lei (tribuna I) și (gratuit) bilete pentru persoane cu dizabilități locomotori

Atenție! Pentru cei care au achiziționat deja bilete „familiy ticket" la 30 de lei, valabile pentru trei persoane, respectiv doi adulți și un copil sau doi copii și un adult (fiind vorba despre copii sub 14 ani) aceștia au nevoie de un act care să arate data nașterii copilului atunci cand se face accesul în stadion.

Important! Persoanele cu dizabilități neuromotorii au acces gratuit împreună cu un însoțitor, pe baza unui bilet care se ridică de la aceleași puncte de vânzare, în limita locurilor disponibile:

CRISUL SHOPPING CENTER- punct GSM, incepand cu orele 13.00

ERA SHOPPING PARK- punct GSM, incepand cu orele 13.00

PIATA UNIRII

CETATEA ORADEA

STADION orele 16.00-18.00

Incepand de astazi, 23.05.2018, puteti gasi bilete dar si tricouri si insigne cu logoul evenimentului la noile puncte din Piata Unirii si la Cetate.

In dimineata zilei de sambata 26.05.2018, casa de bilete de la stadion se va deschide incepand cu orele 9.00 si va fi singurul punct din care se vor mai putea achizitiona, in limita stocului disponibil.

In ziua meciului veti putea cumpara de la stadion Calendarele UEFAntasticii Romania 100, impreuna cu tricourile si insignele evenimentului dar si produse ale Fundatiei Mihai Nesu

La stadion vor exista si urne pentru donatii!

ACCESUL IN STADION

Accesul in stadion se face prin 5 puncte de intrare, 3 prin strada Cantacuzino si 2 prin strada Lalescu

Accesul persoanelor cu dizabilitati se face pe la poarta 4

VOLUNTARII „UNITI PENTRU MIHAI" VA GHIDEAZA

La stadion vor fi aproximativ 40 de voluntari in tricourile evenimentul inscriptionate: „VOLUNTAR" sau „VOLUNTAR SEF" pe spate.

Va rugam sa va adresati acestora pentru orice intrebare sau situatie in care aveti nevoie de ajutor!

Ediția a doua a Evenimentului "Uniți pentru Mihai Neșu" este din nou un sprijin pentru fostul fotbalist, care a ales să se stabilească în România și să se bucure de tot ce are aceasta țară mai bun. Mihai Neșu va continua drumurile în strainătate necesare, în mod constant, pentru urmarea tratamentului său deosebit de complex.