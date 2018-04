11 lucruri obisnuite care iti pot ruina vacanta de Pasti 2018!

Iata cateva dintre tarile in care poti avea probleme din cauza unor lucruri care, in alte parti, sunt perfect legale.



Italia – Sunt interzisi slapii



In Capri, o insula din Italia, este interzis sa porti slapi sau sandale pentru ca fac prea mult zgomot si ii deranjeaza pe ceilalti.



Italia – Nu ai voie sa contruiesti un castel de nisip



Primarul din Eraclea, un orasel de langa Venetia, a interzis construirea de castele de nisip si jocul cu mingea pe plaja pentru ca toata lumea sa se poata bucura in liniste de statul la soare si sa auda nestingheriti zgomotul marii.



Canada – Nu poti fluiera



Daca fluieri in Petrolia poti fi amendat cu 250 de dolari canadieni. Legea a fost impusa pentru ca oamenii sa fie protejati de zgomotele enervante.



Malaezia – Nu te imbraca in galben



Daca mergi in vacanta in Malaezia, ai grija sa nu ai nici o haina de culoare galbena. Guvernul malaezian a interzis prin lege purtarea tricourilor galbene. De ce? Pentru ca in aceasta tara galbenul este simbolul protestului. Orice persoana care se imbraca in galben risca sa fie arestata.



