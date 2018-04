11 semne că treci printr-o transformare majoră în viaţă

In drumul vietii ne apar in cale tot felul de obstacole si oportunitati, fiecare dintre ele fiindu-ne necesare pentru propriul nostru progres si dezvoltare astfel incat sa devenim cea mai buna versiune a noastra.

Daca te confrunti cu urmatoarele lucruri, inseamna ca esti pe cale sa experimentezi o mare schimbare in viata ta.

Emotiile tale sunt ridicate si intense

Cand te pregatesti sa treci printr-o schimbare majora este normal ca si emotiile sa iti fie influentate. Energia emotionala se va schimba profund, asa ca ai putea experimenta schimbari intense de stare. Aceste emotii intense ar putea fi dintre cele pe care ai incercat sa le ingropi inainte si singura modalitate de a scapa de ele este sa le experimentezi in totalitate.

Incepi sa observi tot mai multe coincidente

Dintr-o data ai inceput sa vezi repetarea unor modele sau coincidente in viata ta? Pot fi manifestate in forme diverse, inclusiv in forme de numere, simboluri sau adrese. Vezi numarul 7 oriunde intorci privirea? Poate fi semnul care iti spune ca viata ti se va schimba total.

Dintr-o data simti nevoia sa rezolvi probleme din trecut

Daca in trecut ai lasat unele probleme nerezolvate, brusc, simti ca este momentul sa le gasesti solutii. Poate ca nimic nu s-a schimbat si nimeni nu pune presiune pe tine, insa in interior stii ca trebuie sa le rezolvi. Cel mai bine este sa-ti urmezi instinctele astfel incat sa poti scapa de stafiile trecutului.

