13 intrebari fierbinti despre sex si sexualitate

1. A calculat vreodata cineva ce procent de lesbiene isi schimba orientarea sexuala?

Singurul studiu despre care exista informatii in acest sens este cel efectuat de catre Lisa Dimond de la Universitatea Americana din Utah. Desfasurat vreme de 15 ani, Lisa a concluzionat ca un procent aproximativ de 8% dintre femeile lesbiene se reorienteaza sexual si prefera din nou barbatii, declarandu-se bisexuale sau, pur si simplu, nedeclarandu-si deloc identitatea sexuala.

2. De curand am incercat sa fac sex sub dus, a fost oribil, am alunecat si era cat pe ce sa-mi sparg si nasul. Aveti vreun sfat?

Locurile umede precum dusul, piscina sau cada sunt locurile cele mai grele in care cineva poate face sex. Sfatul nostru e sa te reorientezi spre dormitor. Daca totusi partenerul de viata insista sa faceti sex sub dus, foloseste-te de elemente ajutatoare, precum covorasele impotriva alunecarii, manerele care se pot fixa in perete samd.

3. Care este linia dintre un fetis acceptabil si o obsesie oribila care ar necesita de urgenta tratament?

Specialistii sustin ca fetisul poate fi acceptat atata timp cat este ceva reciproc admis de ambele parti implicate. Semnalul pe care ti-l poate transmite partenerul in acest sens este barometrul ideal. In plus, ca sa ai o idee… e posibil sa biciuiesti pe cineva pana iese un pic de sange, mai ales daca acel cineva te aproba. Dar in nici un caz nu te poti apuca sa-i tai vreun deget de la mana!

4. Nevasta-mea zice ca daca sta cu picioarele in sus, legate eventual de tavan, are un orgasm incredibil – invoca ceva legat de circulatia sangelui. E, oare, posibil, sa aiba dreptate?

Unii specialisti te dezaproba vehement, altii sunt ceva mai toleranti si dispusi sa inteleaga ca mai degraba vorbim despre anumite pozitii care faciliteaza orgasmul la femei. Probabil ca despre asta este vorba, sotia ta preferand penetrarea din aceasta pozitie care o excita din cale-afara.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.