13 lucruri pe care părinţii puternici din punct de vedere mental nu le fac!

Potrivit psihoterapeutul Amy Morin, iata care sunt cele 13 lucruri pe care parintii puternici din punct de vedere mental nu le fac:

Evita victimizarea

Sa pice un test la scoala sau sa ia o nota mica nu inseamna ca e o tragedie. Respingerea, esecul si nedreptatea – sunt lucruri care fac parte din viata de zi cu zi. Invata-l sa le gestioneze, nu sa se victimizeze.

Nu cedeaza in fata sentimentelor de vinovatie

Nu-l invata sa cedeze in fata sentimentelor de vinovatie. Sunt normale, dar nu le transforma in ceva intolerabil. Astfel copilul nu va putea spune "nu" unor „cerinte" de genul "fii prieten si lasa-ma sa copiez raspunsul de la tine" sau "Daca ma iubesti, faci asta pentru mine". Invata-l ca este in regula uneori sa te simti vinovat pentru un lucru sau altul, dar acest sentiment nu trebuie sa te impiedice sa iei decizii intelepte.

Copilul nu este centrul universului

Daca intreaga ta viata se invarte in jurul copilului, acesta va crede ca toata lumea trebuie sa-i satisfaca cerintele/nevoile/dorintele. Si stim ca egocentristii adulti nu ajung prea departe in viata, nu-i asa?

Nu-i permite fricii sa-ti dicteze alegerile

Supraprotejarea copilului este daunatoare. Copilul va invata sa evite sa-i fie frica. Invata-l, in schimb, sa actioneze, chiar daca ii este frica, sa iasa din zona de confort.