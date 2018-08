13 semne ca esti un parinte toxic. Multi nici nu-si dau seama!

Iata 13 semne ca esti un parinte toxic. Faci si tu asa ceva?

1. Nu ii confirmi copilului ca este in siguranta



Sunt parinti care cred ca isi calesc copiii daca sunt mai reci cu ei. Insa, daca ar fi copii si ar primi un astfel de tratament, s-ar simti mai degraba respinsi decat iubiti. Copilul are nevoie de dragoste si de securitate, mai ales in primii ani de viata.

2. Esti prea critic



Toti parintii critica, din cand in cand. Fara aceasta componenta, copiii n-ar putea invata multe lucruri. Insa un parinte toxic nu face altceva decat sa critice toata ziua. Se leaga doar de lucrurile facute gresit si nu lauda niciodata reusitele. Din pacate, acest tip de comportament induce aparitia unei autocritici neconstructive la copil.

3. Ceri prea multa atentie



Nu doar copiii cer atentie, ci si parintii le cer copiilor atentie. Acest lucru poate fi vazut ca o forma de creare a unei relatii intre ei, insa copilul are nevoie si de timp petrecut pentru el, pentru bucuria lui, nu trebuie sa fie legat de parinte. Un parinte bun trebuie sa-i lase copilului suficient spatiu pentru a se dezvolta, pentru a fi copil, fara sa-i ceara constant interactiuni care sa-i satisfaca parintelui niste nevoi.



