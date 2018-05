14 lucruri pe care nu le stiai despre metabolism

Ce este metabolismul? Dar rata metabolica? Ce alimente accelereaza arderea grasimilor si ce tip de exercitii fizice ajuta la intarirea metabolismului? Raspunsurile la aceste intrebari, dar si multe altele, le poti afla citind in continuare ghidul nostru despre transformarea caloriilor in energie.

1. Ce este metabolismul?

- rata cu care organismul arde caloriile;

- rata la care organismul consuma caloriile;

- totalitatea proceselor prin care organismul transforma caloriile in energie si apoi o utilizeaza.

- niciuna dintre variantele de mai sus.

Raspuns corect: totalitatea proceselor prin care organismul transforma caloriile in energie si apoi o utilizeaza.

Termenul de „metabolism“ se refera la modalitatile si sistemele prin intermediul carora organismul isi creeaza si isi foloseste „combustibilul“. Acestea includ respiratia, digestia, sistemul muscular, depozitarea grasimilor, circulatia sanguina – practic, toate procesele prin care hrana este transformata in energie, iar energia este apoi transpusa in activitatile vitale. Metabolismul presupune doua tipuri diferite de procese: reactiile anabolice (anabolism/asimilatie), ce insumeaza depozitarea energiei in structurile celulare, si reactiile catabolice (catabolism/dezasimilatie), ce descriu procesele chimice de elibere a energiei, prin descompunerea substantelor din organism.

2. Metabolismul este controlat de:

- inima;

- ficat;

- pancreas;

- glanda tiroida.

Raspuns corect: glanda tiroida.

Reglarea metabolismului se produce la nivelul tiroidei, care secreta hormonii ce influenteaza modul de functionare a organismului: cat de repede arde caloriile, daca va transforma energia in proteine sau in tesut adipos, cum va raspunde la actiunea altor hormoni etc. Prin urmare, tulburarile tiroidiene pot provoca probleme de metabolism. O tiroida inactiva (hipotiroidism) va produce mai putini hormoni tiroidieni, incetinind metabolismul si ducand astfel la ingrasare. Pe de alta parte, o tiroida hiperactiva (hipertiroidism) va accelera metabolismul, favorizand pierderea in greutate.

