16 semne că un spirit sau o fantomă te vizitează. Cum să cureţi spaţiul

Inainte de a afla care sunt semnele comune ce indica faptul ca un spirit sau o fantoma sunt in apropiere, este important sa intelegi care sunt tipurile de energie pe care le poti intalni: fantomele, spiritele, ingerii, demonii, zanele, rezidualii si elementalii.

Fantomele sunt acele spirite care nu au trecut dincolo, in timp ce spiritul este cel care a trecut in lumina.

Exista diferente cheie intre a intalni o fantoma sau un spirit.

De regula, spiritul te face sa te simti calm, in siguranta si confortabil. Un spirit apare destul de des in vis sau il vezi sau simti ca o aparitie, oricum sentimentul din jurul unui spirit este de calm.

Pe de alta parte, o fantoma te lasa cu un sentiment straniu si deseori te face sa te simti inconfortabil. Poate aparea ca o umbra, un abur, o sfera. Ea poate fi si atasata unui obiect sau unei persoane in viata.

Sa detectezi un spirit este ceva ce fiecare om o poate face, atat timp cat este deschis. De regula ii simti prezenta mai mult instinctiv sau intuitiv decat rational si desi nu poti explica in cuvinte ce simti, la un nivel mai adanc intelegi ca altceva se intampla.

Iti prinde bine sa stii cum sa detectezi prezenta unor entitati in special daca cumperi sau inchiriezi o casa sau cumperi obiecte la mana a doua pentru casa sau pentru purtat sau te zbati sa te descurci sa iti mearga bine intr-un anumit spatiu, ca de birou de exemplu, sau in compania unei anumite persoane.

Un loc cu spirite intunecate se va simti rece, singuratic, trist, greu, stagnant, imbacsit, cu miros neplacut, cetos si te poate face sa te simti furios si sa iesi din el.

Un loc cu spirite de lumina se simte aerisit, cald, cu pace, lumina, deschis si calm.

Daca simti prezenta spiritelor de lumina, de cele mai multe ori sunt cei dragi trecuti dincolo sau ingerii sau ghizii tai spirituali.

Daca simti prezenta entitatilor intunecate, este semn ca spatiul tau trebuie curatat. In plus, tu ai vise ciudate, te simti greoi, cu mintea imbacsita, incetosata si cu frici inexplicabile in anumite zone din spatiu.

