160 de români au rămas blocaţi pe aeroportul din Bologna

Momente dramatice pe aeroportul din Bologna, unde sute de romani nu pot veni in tara, asta desi si-au platit biletele de avion. Peste 160 de romani au ramas masca atunci cand, stupefiati, au aflat, fara nicio alta explicatie ca zborul lor s-a anulat. Ca umilirea sa fie completa, acestia au fost dati afara din Aeroport.

La fata locului s-a deplasat si consulul Romaniei in Bologna

Consulul Daniela Maria DOBRE le-a spus romanilor revoltati ca dumneai nu are cum sa rezolve problema si ca s-a organizat o celula de criza. Intrebata de calatori despre posibilitatea de a gasi o alta aeronava, consulul a ridicat din umeri, spunand ca nu exista o alta cursa, scrie bzi.ro.

Cursa trebuia sa plece seara trecuta, la ora 21:30, dar autoritatile de la Aeroportul din Bologna, au amanat cursa cu o ora, pana cand, in cele din urma, i-a dat pur si simplu afara pe romanii care isi asteptau avionul. In urma unui scandal si a revoltei colective, Wizz air, compania responsabila, i-a dus pe oameni, in jurul orei 3:00 la un hotel.

Cursa pe ruta Bologna-Iasi catre trebuia sa ajunga in aceasta noapte, in jurul orei 01:00 a decolat in aceasta dimineata. Estimativ, va ajunge pe Aeroportul International Iasi dupa ora 9.30. Cel mai probabil, acest lucru se datoreaza grevelor din Italia.