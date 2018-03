2018, anul marelui cutremur? Noile estimări ale seismologilor. "Urmează luni mai grele, aprilie, mai şi octombrie"

Potrivit estimărilor făcute de seismologii români, România nu va fi lovită de vreun cutremur care să depășează 7 grade pe Richer curând, scrie a1.ro.

„Dacă există cineva care să spună că urmează un mare cutremur, o face statistic. Putem doar spune că vor exista luni care vor reprezenta un pericol mai mare. Când vorbești cu cei de la Fizica Pământului, îți vor spune că aceste mici detensionări fac bine, dar, din nou, observațiile lor se fac statistic. Vor fi luni mai grele în aprilie, în mai și în octombrie," a explicat expertul Marian Golea.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Există câteva lucruri esențiale, pe care oricine trebuie să le cunoască și să le respecte în cazul unui astfel de eveniment, susțin specialiștii.

Când începe "scuturarea", prima reacție a oamenilor este de a încerca să fugă și să scape. Iată câteva reguli care îți pot salva viața, în cazul unei calamități:

• rămâi calm. Sunete ciudate preced de obicei cu o fracțiune de secundă cutremurele. Această fracțiune de secundă este uneori suficientă că timp pentru a reacționa automat.

• dacă stai calm, vei putea evalua mai obiectiv situația.

• dacă eșți în interior, stai acolo.

• la construcțiile de tip vechi poți stă în tocul unei uși interioare. Ține-te cu toată forță de tocul acesteia.

• evita ușile care au instalații sau aparate de aer condiționat deasupra lor.

• la construcțiile noi (de tip modular) stai în dreptul unei grinzi sau lângă un perete interior, departe de ferestre.

• dacă eșți în pericol întră sub o masă robustă, birou sau pat.

• prinde orice ai la îndemână (pătură, pernă, făță de masă, ziare, covoare, cutii de carton, etc), pentru a-ți proteja capul și față de resturile de sticlă sau așchii.

• dacă nu ai un birou sau o masă robustă în preajma alege un adăpost care îți oferă spațiu cât mai mare în cazul în care peste acesta se prăbușește ceva.

• în cazul în care resturi ale plafonului încăperi cad peste ține așează-te în poziția ghemuit cu spatele în sus, cu capul în jos și protejat de brațe.

• este mai bine să ai un braț rupt decât să-ți cadă ceva în cap sau pe gât ceea ce ar duce probabil la pierderea cunoștinței, paralizie, leziuni ale creierului sau chiar moarte.

• stai departe de rafturi, mobilier înalt, dulapuri suspendate sau alt mobilier, care ar putea alunecă sau se poate răsturna.

• stai departe de ferestre, uși glisante din sticlă, oglinzi.

• planifică-ți traseul de evacuare și apoi mișcă-te încet folosind mâinile pentru a te ghida.

• dacă auzi sunet de sticlă spartă în timpul cutremurului, învelește-ți mâinile într-un tricou sau alt material pentru a le proteja.

• NU te așeza lângă un perete fisurat. Acesta este o structura instabilă. Rămâi în cel mai rău caz lângă un perete de susținere.

• într-un bloc de apartamente cel mai sigur loc este de obicei peretele situat lângă lift pentru că este cel mai armat element al clădirii.

• NU te panică dacă auzi alarmă de incendiu sau pornesc aspersoarele de stingere a incendiilor.

• NU te grăbi spre exterior. Rămâi pe același etaj la care eșți. Scările pot fi rupte sau blocate de oameni.

• NU folosi liftul pentru că riști să rămâi blocat în el.

• cel mai mare pericol vine de la pereții exteriori. În cazul în care din motive de siguranță trebuie să părăsești clădirea, fii cât mai atent.

• evacuează clădirea, rapid și într-un mod ordonat. Ajută-i și pe ceilalți să se evacueze într-un timp cât mai scurt dar controlat.

• ajută persoanele în vârstă sau cele cu handicap că și ele să fie evacuate din clădire.

• NU stă niciodată sub un balcon.

• dacă te afli în afară clădirii îndepărtează-te cât mai departe de clădiri, garaje, pereți, stâlpi de înalta tensiune și iluminat.

• evita liniile de înalta tensiune. Posibilitatea de a întâlni fire căzute pe sol este mai mare în timpul și după un cutremur. Dacă eșți pe jos, fă un ocol larg în jurul firelor. Liniile electrice sunt un mare pericol - stai departe de liniile căzute pe sol.

• dacă te afli într-o mașînă în mișcare, oprește. Oprește în siguranță în cel mai spațios loc disponibil.

• NU te opri în cazul în care există pericolul prăbușiri clădirilor din jur.

• rămâi în mașînă. O mașînă este un amortizor excelent și e un adăpost destul de sigur din care poți evalua situația.

• dacă eșți în mașînă și fire de tensiune au căzut peste mașînă, rămâi în mașînă. Mașină ta este de obicei bine izolată și te va proteja de șocuri electrice. Niciodată NU presupune că firele electrice de pe sol sunt inofensive.

• cere și așteaptă ajutorul și NU coborî din mașînă. Acest lucru poate fi fatal.

• evita păsărelele și podurile.