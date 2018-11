HOROSCOP 2019. Se anunţă cel mai fericit an pentru aceste 4 semne zodiacale

Indiferent cum se incheie anul 2018, 2019 va aduce mult mai multe oportunitati si sanse noi, scrie virale.ro. Care sunt aceste semne norocoase? Poate ca sunteti unul dintre cei 4 care asteapta cel mai fericit an.

Leu (23 iulie – 22 august)

Lei vor fi si mai increzatori in abilitatile lor!

Cand Leii se simt increzatori, ei radiaza fericire si oamenii pur si simplu nu pot decat sa-i admire. Ei sunt creatia Luminii si a Soarelui si cand ei isi pot accepta slabiciunile, devin invincibili.

Poate ca ati pierdut pe cineva sau ceva in 2018. Sau, probabil, chiar v-ati pierdut pe voi. In acest an totul va fi diferit. Calea cea buna va fi sa renuntati si sa intelegeti ca lucrurile nu sunt perfecte.

De asemenea, gasiti ceva care va va distinge de ceilalti si va va face unici. Punctele forte si slabiciunile tale fac parte din ceea ce esti, accepta-le si fii persoana minunata care esti.

2019 va fi un an plin de surprize pentru tine. Nu vei prevedea asta, dar viața ta se va schimba brusc in bine! Te vei trezi într-o zi și iti vei da seama că esti cu adevarat fericit.

Sagetator (22 noiembrie – 21 decembrie)

Arcasii isi implinesc in cele din urma toate asteptarile!

Acest semn este condus de Jupiter, care este o planeta de dezvoltare, oportunitate si expansiune.

2018 a adus o multime de schimbari si inca se adapteaza la ele.

2019 este anul in care veti profita de aceste schimbari. Toate fericirea voastra este legata de optimismul, de care nu trebuie sa va despartiti. Veti fi inconjurati de oameni care va vor ajuta sa va realizati visul si va vor oferi sprijinul in momentele dificile, astfel incat sa nu fiti dezamagiti de propriile voastre abilitati.

Acesta este exact anul in care oamenii potriviti vor fi cat mai aproape posibil de tine. Deci, mutati-va pentru a va satisface visul in acest an! Veti straluci in cariere, totul e la picioarele voastre. Jupiter va protejeaza atat de mult incat nici nu va vine sa credeti.

Balanta (23 septembrie – 22 octombrie)

In primul rand, felicitari! Ati supravietuit in 2018 si nu a fost deloc un an usor. Combinatia perfecta pentru dvs. – echilibru, armonie si frumusete. Pentru a trai in armonie cu totul si toata lumea.

Daca sunteti Balanta, va trebui sa gasiti un fel de hobby care va va permite sa va exprimati si acest lucru va va conduce cu siguranta la fericire. Amintiti-va de esecurile recente, dar nu le lasati sa va controleze! Transformati-le in vigoare si in motivatie pentru anul 2019.

Va fi cel mai fericit an. Acesta este momentul in care iti dai seama ca incepi sa infloresti si totul se schimba in bine

Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Gemenii, in sfarsit obtineti libertate!

Esti in cautare constanta a libertatii. Nu vrei sa depinzi de nimeni sau de nimic. 2018 este un an de confruntare cu temeri, iar anul 2019 va fi anul cand vei scapa de aceste temeri.

In 2019, vei renunta la aceste ganduri obsesive si aceasta va fi o mare sursa a fericirii tale. Poti vedea lumea dintr-un punct de vedere complet diferit . Veti vedea pretutindeni partea buna a lucrurilor. Deci vei atrage tot ce ai vrut mereu. Nimic nu te va retine.