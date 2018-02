3 lucruri pe care femeile le caută atunci când vor o aventură extraconjugală

1. Un angajament "part-time"

Cand isi completeaza un profil pe net, cautand o aventura, femeile precizeaza in proportie de doua treimi ca vor “o relatie pe termen lung”, cu angajament part-time. Barbatii, in schimb, bifeaza “o relatie indiferent de durata”.

2. Propria satisfactie

In timp ce femeile singure pana in 39 de ani, care isi cauta un partener de drept, sunt preocupate sa fie sotia/iubita perfecta, cele care vor o aventura sunt puternic preocupate de propria satisfactie. Ele isi manifesta interesul fata de chestiuni extrem de detaliate ale celui pe care il cauta: greutate, starea sanatatii, atribute fizice, caracteriale, nivelul studiilor etc.

3. Aleg stilul in pofida situatiei materiale

Femeile interesate de aventura sunt complet dezinteresate de nivelul financiar al pretendentului in cauza, si-si manifesta un vadit interes doar pentru stilul sau. Nici abilitatile intelectuale par sa nu intereseze prea mult in cazul unei aventuri.