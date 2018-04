3 motive surprinzătoare pentru care bărbaţii evită sexul

Suna cunoscut? Adevarul este ca, pentru majoritatea barbatilor, libidoul scade odata cu inaintarea in varsta. De cealalta parte, in mod ironic, femeile au un libido din ce in ce mai crescut odata cu inaintarea in varsta, acest lucru ducand la dezechilibre sexuale ce pot distruge o relatie. Si totusi, care sunt principalele motive pentru care barbatii evita sexul?

1. Nu mai sunt la fel de atrasi de partenera

Nicio femeie nu-si doreste sa auda asta. Totusi, statisticile arata ca aproape 50% dintre barbati sustin ca lipsa lor de interes pentru sex este cauzata, macar in parte, de scaderea atractiei fata de partenere. Acest lucru se intampla mai ales la barbatii casatoriti si, in special, in cazul celor trecuti de 45 de ani, care au fost casatoriti de peste un deceniu.

