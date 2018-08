30.000 de credincioşi la pelerinajul de la Mănăstirea Nicula. Peste 100 au avut nevoie de ajutor medical

Intervenţiile echipelor medicale au început încă de luni, când au sosit primii pelerini, potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Cluj, Cătălin Uţă. De asemenea, un pacient a necesitat transport la spital şi a fost dus la Gherla.

"Am intervenit începând de luni la Mănăstirea Nicula la peste 120 de cazuri, dintre care doar unul a avut nevoie de transport la Spitalul Gherla. A fost vorba despre un copil cunoscut epileptic care trebuia investigat şi ţinut sub supraveghere medicală. Au predominat lipotimiile, din cauza căldurii, a lipsei alimentaţiei şi medicaţiei care nu a fost administrată corespunzător, dar am avut şi reacţii alergice la înţepături de albine", a spus Cătălin Uţă.