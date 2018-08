30 de curiozitati nebune din intreaga lume. Cate litere are alfabetul Hawaiian si unde n-ai voie sa-ti botezi porcii Napoleon

Iata 30 de curiozitati nebune din intreaga lume.

In Franta exista o lege, potrivit careia, daca ai un porc, este interzis sa-i pui numele Napoleon.

Aproximativ 99% din aurul Pamantului, se afla in miezul sau.

Tantarii au omorat mai multi oameni decat toate razboaiele lumii la un loc.

Balena albastra poate tine in gura o cantitate de apa comparabila cu greutatea sa.

Oamenii isi schimba pielea complet in fiecare luna.

Intr-o viata, un om merge pe jos echivalentul inconjurarii Pamantului pe la Ecuator, de 5 ori.

Cel mai puternic muschi din corpul uman, proportional cu marimea sa, este limba.

Banana face parte din clasa fructelor de padure. Capsuna nu intra in aceasta categorie.

