4 aptitudini pe care trebuie să le ai înainte de căsătorie

Iata cele mai importante 4 aptitudini pe care oricine, barbat sau femeie, ar trebui sa le aiba inainte de a porni la drum alaturi de jumatatea sa, recomandate de Susan Heitler, psiholog, autoarea cartii "The Power of Two".

1. Gestionarea emotiilor

Cand sunt mici, copiii au probleme cu gestionarea emotiilor si tipa si arunca cu lucrurile sau fac crize cand ti-e lumea mai draga. Din fericire, pe masura ce cresc, nervii se mai domolesc, iar cand ajung la maturitate ar trebui sa stie sa-si stapaneasca sentimentele (in special furia). Daca observi ca tipatul si furia te insotesc zi de zi, atunci ar fi bine sa iei masuri. Atunci cand esti nervos poti spune partenerului de viata lucruri dureroase care sa contribuie la ruptura cuplului.

2. Comunicarea

Sa vorbesti cu partenerul de viata, mai ales atunci cand ai anumite probleme (legate de cuplu sau nu neaparat), ajuta la detensionarea situatiei. Comunicarea, ascultarea si cooperarea sunt factori esentiali in orice casnicie. Sub nicioforma insa, comunicarea nu inseamna critica, plangeri, acuze. Acestea sunt bariere de comunicare care duc la ruptura cuplului, nu la consolidarea lui.

