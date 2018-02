4 ciudăţenii ale corpului tău şi explicaţiile lor

1. De ce razi pana iti dau lacrimile

Oamenii de stiinta nu au un raspuns sigur. Insa, rasul si plansul sunt reactii psihologice similare. „Ambele apar in stari emotionale intense care implica efecte prelungite si care nu pot fi oprite la comanda", sustine Robert R. Provine, psiholog la Universitatea din Maryland, Baltimore County. Oamenii asociaza plansul cu tristetea, insa curgerea lacrimilor este o reactie umana mult mai complexa. Plansul este declansat de o varietate de emotii: „Prin durere, tristete sau chiar si de o fericire extrema. Este modul in care am evoluat", spune Lee Duffner, profesor la catedra de oftalmologie de la Universitatea din Miami.

Se pare atat rasul cat si plansul sunt benefice pentru ca pot sterge o experienta stresanta, probabil prin contracararea efectelor produse de cortizol si adrenalina. Si, chiar daca razi pana plangi, te poti considera norocos.

2. De ce ceapa te face sa plangi

Atunci cand tai o ceapa, ii rupi celulele, care elibereaza enzime, iar acestea produc gazul numit oxid de propanetial. Atunci cand aceasta substanta atinge suprafata sensibila a ochilor, cauzeaza intepaturile care duc la lacrimi. Apoi creierul comanda glandelor sa produca si mai multe lichid pentru a inlatura substantele care irita ochii. Si cu cat tai mai multa ceapa, cu atat mai mult gaz iritant se produce si cu atat mai multe lacrimi vei varsa. „Reactia chimica a cepei este un mecanism defensiv pentru a indeparta daunatorii", explica Irwin Goldman, profesor in holticultura, la Universitatea Wisconsin.

