4 elemente NEBĂNUITE care îl trădează dacă e sau nu bun la pat

1. Se imbraca bine, dar nu foarte bine

Tuturor femeilor le plac barbatii care arata bine si se imbraca bine. Daca are grija de el, va avea grija si de tine. Atentie insa la extreme! "Daca un barbat este ca un paun, obsedat de haine, creme de piele, spume de par, in pat va fi la fel de obsedat spre indeplinirea dorintelor lui. Mai mult, s-ar putea chiar sa te critice. Va avea tot timpul ceva de reprosat. Daca este in extrema cealalta si nu pare deloc interesat daca se asorteaza sau nu pantofii cu sosetele, atunci, cel mai probabil, va fi la fel de delasator si lenes si in pat", explica dr. Pam Spurr, terapeut sexual si de cuplu, autorul cartii "Steamy Sex".

