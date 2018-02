4 greşeli care amplifică durerea. Ce NU trebuie să faci

O schimbare majora in gandire considera durerea cronica o boala in sine, nu un simptom, iar tratarea acesteia nu inseamna doar a trata cauza, ci a trata organismul ca intreg. La fel ca pentru bolile de inima sau alte afectiuni cronice, nu exista o formula magica, deci trebuie sa ii in calcul mai multe optiuni, de la sport si medicatie la tehnici de relaxare si terapie prin comunicare.

Te mai poate interesa si Cauzele spirituale ale bolilor. Pentru cine crede sau accepta...

A elimina durerea complet poate fi o dorinta nerealista. Ceea ce poate fi obtinut este sa-i scazi intensitatea suficient incat sa-ti imbuntatesti viata si sa faci lucrurile care iti plac. Daca faci oricare dintre greselile care urmeaza, obtinem formula cea buna pentru a amplifica intensitatea durererii.

1. Incerci sa-i rezisti singur

Unu din patru suferinzi asteapta cel putin 6 luni pana sa se duca la medic.

Motivele tipice pentru care se intampla acest lucru sunt ca oamenii incearca sa minimizeze importanta durerii sau sa se gandeaca ca o sa treaca de la sine, declara specialistii de la Asociatia americana de lupta impotriva durerii. De asemenea, foarte multe persoane isi trateaza durerea singure, cu analgezice.

Sfat: Mai bine cauta tratament mai devreme, decat atunci cand este prea tarziu. Studiile arata ca majoritatea ranilor se rezolva de la sine in 4 saptamani, deci daca durerea ta nu a trecut sau iti afecteaza abilitatea de a-ti desfasura activitatile in mod normal, du-te la doctor. Asteptarea iti poate aduce extrem de multe neplaceri atat asupra trupului cat si mintii tale, peste care va fi greu sa mai treci. Cand durerea te impiedica sa fii activ, muschii se slabesc si se micsoreaza, iar incheieturile iti intepenesc, creind calea perfecta pentru a-ti produce si mai multe probleme. Cercetatorii arata ca durerea cronica poate sa duca la depresie si la micsorarea creierului. Un studiu realizat pe 26 de pacienti care aveau dureri de spate de cel putin un an, a aratat ca acestia isi pierdusera intre 5 si 11% dintre celulele creierului in doua arii – talamusul si cortexul prefrontal in comparatie cu un alt grup care nu manifesta aceste simptome.

O explicatie este aceea ca neuronii sunt hiperactivi pentru atat de mult timp incat se rup si mor, explica Dubois. Cercetatorii au lansat o ipoteza conform careia daca durerea persisita, va raspunde din ce in ce mai putin la tratament din cauza schimbarilor care au loc in creier.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.