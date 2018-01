4 greseli pe care parintii le fac când le vorbesc copiilor despre sex

Iata cele mai comune greseli ale parintilor atunci cand vorbesc despre sex cu copiii lor.

1. Incep prea tarziu

Multi parinti amana acest moment pana cand incep sa-si faca griji in legatura cu subiectul. Ca de exemplu, atunci cand afla ca fiica lor adolescenta se intalneste cu un baiat mai mare. Sau cand gasesc prezervative sub pat. Adevarul este ca n-ar trebui sa astepti chiar atat de mult. Discutiile despre sex ar trebui incepute inainte ca cel mic sa se gandeasca la sex. Expertii spun ca o discutie lejera ar putea fi in jurul varstei de 8-9 ani. Copiii stiu mai multe decat isi inchipuie parintii, iar daca ei au sentimentul ca pot vorbi deschis cu acestia, atunci sunt mai putin predispusi riscului de a afla "noutati" de la prieteni sau de pe Internet.

2. Judeca

Copiii aud ce spui cand vorbesti despre sex sau situatii de natura sexuala. Daca in acele momente esti rautacios si judeci, copiii vor intelege ca sexul este ceva gresit si se vor ezita sa vina sa-ti ceara informatii.

