4 poziţii sexuale incitante în funcţie de dimensiunea penisului

Iata cateva pozitii sexuale incitante in functie de dimensiunea penisului recomandate de specialistii site-ului ivillage.com.

Pozitii sexuale pentru penisuri mici

Femeia se asaza pe spate si isi incolaceste picioarele in jurul gatului barbatului, pentru a-i da acestuia controlul si pentru a permite o penetrare adanca.

In timpul penetrarii femeia poate incearca sa stranga muschii vaginal (ca la exercitiile Kegel) pentru o mai buna stimulare a penisului partenerului. De asemenea, barbatul se poate juca cu mainile astfel incat sa-si stimuleze la maximum partenera si astfel sa contrabalanseze dimensiunie mici ale penisului.

Pozitii sexuale pentru penisuri medii

Una dintre cele mai incitante pozitii este pe la spate. Aceasta pozitie poate fi incercata in mai multe variante, in pat, intr-o parte, cu picioarele apropiate sau departate etc. Daca flexibilitatea o permite femeia poate incerca sa stea in picioare, apoi sa inceapa sa se aplece pana cand mainile ii ating podeaua, in timp ce barbatul o penetreaza.

