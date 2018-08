4 tactici simple ca să va creşteţi libidoul reciproc

Fa ceva extrem

Daca vrei activitati mai incitante, de ce sa nu iei cursuri de surfing impreuna cu partenerul in loc sa va plimbati pe plaja? La fel de bine poti lasa imaginatia libera si sa gasesti alte activitati care iti cresc pulsul si deci, adrenalina. Dr. Cindy Meston, autoare a cartii „De ce fac femeile sex" (Why Women Have Sex), explica: „Cand faci ceva incitant, inima ta o ia la galop si sistemul nervos este alert, asemenea momentelor de excitatie sexuala."

Inlocuieste apa minerala cu un pahar de vin

Ce zici de o cina romantica? O mancare usoara insotita de un pahar de vin rosu ar putea sa iti faca bine. Cercetatorii au descoperit ca femeile care servesc ocazional cate un pahar de vin rosu au un nivel mai ridicat al poftelor sexuale si al lubrificarii vaginale decat cele care nu beau deloc. Motivul este ca in vin se gasesc multi polifenoli, niste antioxidanti care au proprietatea ca ajuta vasele de sange sa se dilate. Astfel, este marit fluxul sanguin catre zonele tale erogene. Totul are insa o limita si specialistii de indruma sa ne limitam la un pahar.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.