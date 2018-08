5 alimente pentru un tranzit intestinal bun

Cat de importanta este cresterea consumului de fibre? Cercetatorii au aratat ca populatia din tarile dezvoltate ingereaza doar 10-15 grame de fibre pe zi. Insa recomandarea dieteticienilor este de 30-35 grame pe zi. O dieta saraca in fibre cauzeaza probleme de sanatate si crestere in greutate. In schimb, alimentatia bogata in fibre reduce riscul de cancer, sustine nutritionistul Michael Greger de la Nutrition Facts. Ceea ce arata de ce este nevoie sa consumi legume pentru a scurta tranzitul intestinal.

Crearea unui sistem digestiv sanatos prin cresterea fibrelor este un lucru usor care nu necesita cresterea cheltuielilor.

Un sistem digestiv sanatos estre unul care functioneaza bine cu un trazit intestinal usor, fara disfunctionalitati digestive (balonare, gaze si diaree) si intestine locuite de bacterii sanatoase.

Cand digestia este inceata, tranzitul intestinal este neregulat, apar gazele si balonarea. Iar hormonii si imunitatea pot fi compromise din cauza dezechilibrului intestinal.

Asadar, iata 5 alimente ieftine pentru un tranzit intestinal bun.

1. Terciul de ovaz

Unul dintre cele mai ieftine alimente de pe lista, ovazul este excelent cand vorbim despre imbunatatirea tranzitului intestinal. Ovazul este plin cu fibre solubile si insolubile, ambele esentiale pentru un sistem digestiv sanatos. In plus, s-a demonstrat ca ovazul scade colesterolul si reduce rsiscul de cancer la san. El ajuta si la eliminarea colesterolului in exces si a estrogenului. Se reduc astfel sansele de boli de inima si cancer la san.

2. Varza si varza murata

Varza, indiferent de sortiment, este un superaliment cand este vorba despre tranzitul intestinal. Este ieftina si poate fi folosita intr-o multime de preparate: sub forma de salata, fiarta, preparata la cuptor etc. Aceasta leguma umila este plina de vitamine precum C, K s B precum si minerale precum magneziu, cupru, fier si selenium. In plus, la fel ca si alte crucifere, varza este bogata in antioxidanti. Iar jumatate de ceasca de varza cruda are aproximativ 1.5 g fibre. Varza acra (printr-un proces natural) are, alaturi de toate vitaminele si mineralele enumerate mai sus si probiotice ceea ce este excelent pentru intestinele tale.

