5 avantaje daca te masturbezi zilnic

Gloria Brame, medic sexolog la o clinica americana declara: "Masturbarea este parte a unei vieti sexuale sanatoase. Este o tehnica sexuala sigura si extrem de sanatoasa pentru organism". Asadar, se pare ca asa cum spalatul pe dinti ne-a intrat tuturor in reflex, asa ar trebui sa fie si masturbarea.



Iata un top 5 beneficii ale masturbarii zilnice:



1. Previne cancerul



Un studiu australian realizat in 2003 demonstreaza ca barbatii care ejaculeaza de 5 ori pe saptamana sunt de trei ori mai putin expusi cancerului de prostata, decat cei care ejaculeaza sub aceasta frecventa. Pe traiectul respectiv se pare ca se aduna o cantitate mare de toxine si o data cu ejacularea, toxinele respective sunt eliminate.





2. Intareste musculatura genitala



O data cu varsta, asa cum este firesc, orice barbat pierde din tonusul muscular. Masturbarea regulata intretine muschii pelvieni si ajuta la obtinerea unei erectii mai puternice.



