5 ceaiuri care scad colesterolul

1.Ceaiul verde

E de departe vedeta plantelor anticolesterol. Ar fi bine să bem zilnic 2 căni de ceai verde. Atenție, însă, apa nu trebuie să fie clocotită când prepari infuzia. După ce apa a dat în clocot, las-o la răcit 2 minunte, apoi toarn-o peste o linguriță de ceai verde. Lasă la infuzat 3 minute.

Bine de știut!

După ce ai mâncat, optează pentru o ceașcă de ceai Oolong, comercializat și sub denumirea de Wulong. Este un așa-numit ceai bleu-verde, semifermentat, mai parfumat, mai duce și mai sărac în teină decât ceaiurile verzi obișnuite. Studiile arată că ceaiul oolong are un efect este cel mai eficient în scăderea nivelului de colesterol și are un puternic efect antioxidant.

2.Ceaiul de păducel

Planta e cunoscută pentru efectul sedativ-cardiac, asemănător valerianei. Fructele conțin vitamina C, B, acid citric și tartric. Scade și nivelul de colesterol.

Se prepară infuzie din flori sau fructe. O linguriță de fructe se opărește cu 250 ml de apă clocotită. Lichidul se strecoară după 15 minute, se îndulcește cu miere și se bea pe parcursul unei zile.

3.Ceaiul de Hibiscus

Hibiscus (Hibiscus sabdariffa) este o plantă bogată în vitamina C. Conține bioflavonoizi, care previn creșterea concentrației de colesterol rău LDL, vinovat de blocarea arterelor. Reduce cantitatea de trigliceride și colesterolul total. Scade glicemia și tensiunea arterială. Prepară o infuzie de 2 linguri de hibiscus la 2 căni de apă. Lasă la infuzat 10 minute. Planta nu este recomandată femeilor gravide și celor care alăptează.

4.Ceaiul de urzică

Conținutul bogat în vitamine și substanțe nutritive recomandă urzica nu doar pentru efectul tonifiant, ci și pentru dizolvarea colesterolului de pe artere. Infuzia se prepară dintr-o lingură de frunze uscate la o cană de apă fierbinte. Se beau 2 – 3 de ceaiuri pe zi.

5.Ceaiul de anghinare

Ceaiul de anghinare se prepară astfel: se opărește o lingură de frunze mărunțite cu 500 ml de apă clocotită. După răcire, se strecoară și se îndulcește. O parte din ceai se bea dimineața, pe stomacul gol. Restul se bea pe parcursul zilei.

Sfat CPF

Dafinul nu este doar o plantă aromatică bună în bucătărie, ci și un remediu eficient anticolesterol. O linguriță de plantă măcinată se opărește cu 250 ml de apă clocotită. Se consumă cîte o ceană de ceai după fiecare masă importantă a zilei.