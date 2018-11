5 complimente pe care barbatii ar prefera sa nu le auda de la femei

Iata 5 complimente pe care barbatii urasc sa le primeasca de la femei, potrivit expertilor in relatii de cuplu.

1. Acest cadou nu prea este pe gustul meu, insa intentia conteaza



Ii poti spune ca analizeaza mereu lucrurile. Insa chiar si atunci cand, de ziua indragostitilor, ti-a adus colierul pe care nu l-ai fi ales niciodata, nu-i zice acest lucru. Spunandu-i ca nu te stie bine, este ca si cum i-ai da o palma peste fata. „Data viitoare sigur nu-ti va mai cumpara nimic", considera Goldstein. Rasplateste-i generozitatea si poarta-i, uneori, cadoul. Insa, data viitoare, arata-i exact ce cadou vrei din magazin astfel incat vei sti ce vei primi.

2. Este ca si cum as avea 3 copii, insa te iubesc oricum



Sa-i spui ca il adori in ciuda tuturor defectelor lui punand la sfarsit „dar te iubesc" de fapt ii dezvalui ca este o pacoste pentru tine. Separa cele doua propozitii, in loc sa faci o fraza mare. Spune ceea ce ai de spus insa intr-un alt mod. Spre exemplu, ai putea sa-i zici asa: „Este foarte bine ca esti atat de apropiat de copii si ca iti faci timp sa te joci cu ei. Insa uneori, simt copiii au nevoie si de putina disciplina".



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.