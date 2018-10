5 exerciţii antice de respiraţie profundă. Te vor relaxa instantaneu

Repiratie profunda. 5 minute saptamanal de relaxare totala in hamac (sau in pat)



– gaseste un loc linistit. Daca n-ai hamac, poate fi si pat.



– asaza-te confortabil, intins.



– deschide gura si casca de mai multe ori.



– da voie mintii sa "calatoreasca" si se relaxeze.



– inchide ochii usor.



– relaxeaza-te si respira usor din abdomen. Urmareste-ti burta ridicandu-se si coborand cu fiecare respiratie.



– elibereaza-te de orice tensiune si griji.



– concentreaza-te pe toate simturile si urmareste-ti respiratia.



– urmareste-ti corpul cum se intinde.



– treci din modul "a gandi" in modul "a simti".



– conecteaza-te la frumusetea respiratiei.



– urmareste valul respiratiei.



– relaxeaza-te profund.

Respiratie profunda din abdomen



Respiratia din abdomen este primul pas spre relaxarea mintii si a corpului. Beneficiile sunt imediate: relaxarea mintii, reducerea poftelor, relaxarea organismului, echilibrarea sistemului nervos. Beneficiile pe termen lung sunt: control emotional, cresterea perceptiei senzoriale, claritate mentala. Practica acest exercitiu in fiecare zi si te vei simti foarte bine.



– asaza-te confortabil pe un scaun si concentreaza-te pe oasele pelviene.



– intinde-ti coloana vertebarala, ridica umerii si relaxeaza-i.



– pune-ti mainile pe abdomen.



– urmareste-ti abdomenul cum se ridica si cum coboara in timpul respiratiei.



– elibereaza-te de tensiuni cand expiri.



– aminteste-ti ca fiecare respiratie este o oportunitate de a te relaxa.



– simte energia.



