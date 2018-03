5 exerciţii fizice care grăbesc venirea menstruaţiei

Iata 5 exercitii fizice ca sa grabesti venirea menstruatiei:

Exercitii fizice grabire menstruatie #1. Flotari

Aseaza-te pe podea, corpul intins in linie dreaptate sprijini pe degetele de la picioare si pe palmele cu degetele desfacute, cu bratele in extensie completa si capul in prelungirea corpului. Spatele, fesierii si abdomenul se mentin incordate pe toata durata executarii miscarii.

Acum, ca esti sprijinita coboara corpul cand pieptul atinge solul sau aproape de acesta. Apoi, revin-o in pozitia initiala. Inspira in timp ce corpul se lasa in jos si expira la revenire.

Repeta de 12-20 de ori.

Exercitii fizice grabire menstruatie #2. Exercitiile aerobice

Ajuta la mentinerea unei rate metabolice ridicate. In plus, sunt excelente si pentru scaderea in greutate si mentinerea unui corp sanatos. Printre exercitiile aerobice se numara dansul, inotul, alergarea, mersul pe bicicleta, urcarea scarilor. Aceste miscari lucreaza toti muschii corpului in acelasi timp.

