5 factori importanti care iti afecteaza metabolismul

Supraponderabilitatea da mari batai de cap omului modern. In ciuda tuturor informatiilor aflate pe net legate de diverse diete, oamenii iau in greutate constant. Din acest tablou lipsesc cunostintele legate de metabolism, intelepciunea streveche care a permis ca sute de generatii sa fie puternice si suple. Accesul la descoperirile stiintifice pot fi extrem de folositoare cand este vorba despre scaparea de kilogramele in plus. Cheia este integrarea celor doua si aplicarea rezultatelor astfel incat fiecare sa ajunga sa aiba corpul visat.