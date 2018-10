5 greşeli pe care le faci când pregateşti laptele praf

Vezi care sunt 5 cele mai frecvente greseli pe care sa le eviti de acum inainte cand pregatesti laptele praf.

1. Folosesti apa calda de la robinet



S-ar putea ca bebelusul tau sa agreeze mai degraba laptele praf cald decat rece, dar nu trebuie sa folosesti vreodata apa calda de la chiuveta cand il prepari! Specialistii recomanda ca pentru baut, gatit si, in special, prepararea laptelui praf sa folosesti doar apa rece de la robinet, pentru ca apa calda poate contine un nivel ridicat de plumb.



De fapt, si apa rece de la chiuveta ar trebui lasata sa curga vreme de 30 de secunde inainte de a fi utilizata, pentru a reduce expunerea la plumb. De asemenea, ar trebui sa iei in calcul folosirea apei reci care a fost fiarta anterior pentru a face lapte praf, mai ales in primele luni de viata ale micutului tau. Este indicat sa consulti si un medic inainte de a face lapte praf, el putand sa-ti ofere sfaturi pretioase in acest sens.

2. Nu sterilizezi biberonul



Inainte de a folosi sticluta pentru prima oara, e important sa o sterilizezi, pentru a inlatura eventualele bacterii. Pentru asta, o poti fierbe in apa vreme de 5 minute. Dupa prima folosire, e suficient numai sa speli biberonul cu sapun in apa fierbinte.



