5 idei despre cum să găteşti ca să faci mai mult sex

In acest sens, iata un top 5 idei despre ce ai de facut in bucatarie, ca s-o impresionezi asa de tare, incat sa devii irezistibil in pat.

1. Gateste chestii simple

Multi barbati gresesc, dorind sa-si impresioneze partenera asa de tare, incat ajung sa-si doreasca sa gateasca tot felul de chestii sofisticate si, ca atare, foarte greu de obtinut. Principala grija trebuie sa fie prospetimea ingredientelor cu care sa gatesti ce stii mai bine din zona retelor simple.

2. Arata-ti dexteritatea

Conteaza mult indemanarea, dexteritatea cu care executi anumite miscari in bucatarie, pentru ca ele sugereaza si indemanarea gesturilor de mai tarziu, de dupa cina, in dormitor. Cercetatorii explica faptul ca femeile sunt fascinate mai mult de ideea de a-si vedea barbatul miscandu-se prin bucatarie, decat de mancarea in sine pregatita de ei.

