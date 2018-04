5 intrebari despre sex pe care ţi-a fost frică sau jenă să le pui

Iata cele mai ciudate intrebari despre sex pe care, poate, si tie ti-a fost frica sau jena sa le pui unui medic si raspunsurile oferite de specialistii site-ului Thenest.com.

1. Nu ma simt foarte bine cand fac sex oral. Ce sfaturi aveti pentru mine?

Probabil esti foarte stresat(a) in ceea ce priveste performantele si nu te bucuri de moment deloc. Cel mai simplu pas in a va bucura de corpul celuilalt este sa faceti dus impreuna. Mangaierile, atingerile, mirosul placut va va relaxa si dezinhiba.

2. Sunt insarcinata, dar sotul meu nu mai vrea sa facem sex. E in neregula sa imi doresc sa facem sex?

Desi este perfect normal si sanatos sa faceti sex in timpul sarcinii (in conditiile in care medicul care urmareste sarcina nu v-a recomandat altceva), unii barbati au o problema in a-si atinge sotiile. Ei dezvolta o axietate legata de faptul ca ar putea face rau bebelusului sau partenerei. Este recomandat sa nu grabesti lucrurile, sa-l intelegi si sa-i explici ca nu se poate intampla nimic rau. In plus, exista si forme de sex fara penetrare pe care le puteti incerca.

